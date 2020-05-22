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 Участники конференции "Ближневосточного квартета" обсудили палестино-израильскую ситуацию

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19:46   22 Мая 2020
Политика

Вашингтон готов вернуться к ДОН, если РФ разрешит полеты возле Калининграда и Грузии

Вашингтон готов вернуться к ДОН, если РФ разрешит полеты возле Калининграда и Грузии

Американские власти готовы вернуться к выполнению условий Договора об открытом небе, если Россия снимет ограничения на полеты в районе Калининграда и границы с Грузией.

Об условиях возвращения США к Договору сообщили в НАТО. Заявление по поводу ДОН было обнародовано после проведения экстренного заседания Совета Альянса.

Представители НАТО считают, что при условии выполнения требований возможно сохранить имеющиеся договоренности после одностороннего решения США о выходе из ДОН.

Выход США из договоренностей по наблюдательным полетам ставит под вопрос договороспособность американских властей. Такого мнения придерживаются в МИД РФ. Действия Вашингтона вызывают серьезные опасения даже у союзников США, отметили в российском министерстве.

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Автор: Кристина Мокроусова
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