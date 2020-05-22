Американские власти готовы вернуться к выполнению условий Договора об открытом небе, если Россия снимет ограничения на полеты в районе Калининграда и границы с Грузией.

Об условиях возвращения США к Договору сообщили в НАТО. Заявление по поводу ДОН было обнародовано после проведения экстренного заседания Совета Альянса.

Представители НАТО считают, что при условии выполнения требований возможно сохранить имеющиеся договоренности после одностороннего решения США о выходе из ДОН.

Выход США из договоренностей по наблюдательным полетам ставит под вопрос договороспособность американских властей. Такого мнения придерживаются в МИД РФ. Действия Вашингтона вызывают серьезные опасения даже у союзников США, отметили в российском министерстве.