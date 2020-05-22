Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

Введенные из-за коронавируса ограничительные меры продлены в Свердловской области до 1 июня, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

До этого губернатор Свердловской области продлил ограничения до 25 мая из-за ситуации с COVID-19 среди сотрудников сети "Красное & Белое". Оснований для ослабления ограничительных мер в регионе нет, заявили специалисты Роспотребнадзора. Региональный штаб уделит особое внимание некоторым районам, где зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19.

Свердловские медики за минувшие сутки выявили 135 случаев COVID-19 в регионе, следует из сообщения оперативного штаба. Выздоровевших за последние 24 часа насчитывается 87 человек. Всего в регионе зафиксировано 3443 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели в общей сложности 1063 человека.

Жители региона должны носить маски, посещая общественные места. Нарушителям масочного режима грозит штраф. Он действует с 1 мая. Использовать средства индивидуальной защиты следует не только в транспорте, но и в помещениях, например, в магазинах или аптеках.