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19:11   22 Мая 2020
Общество

Нарушителей самоизоляции из Подмосковья привлекут к помощи в медучреждениях

Нарушителей самоизоляции из Подмосковья привлекут к помощи в медучреждениях

Нарушители режима самоизоляции в Московской области будут "отрабатывать", помогая медикам, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В отношении нарушителей применяются не только штрафы. Им могут назначить наказание в виде обязательных работ до 100 часов, отметил заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев. Например, нарушители могут убирать территорию, разгружать лекарства или другие грузы, пишет РИА Новости.

Одним из первых, кто на себе испробовал подобную "отработку", стал молодой человек, уговоривший друзей позаниматься спортом на площадке в Красногорске. Сейчас он как грузчик помогает в одном из медучреждений. Другой житель Подмосковья организовал развлекательные посиделки возле гипермаркета "Ашан" в Химках. Его привлекли к работе в местной больнице, отмечает канал "360".

С 23 мая в Подмосковье отменяется пропускной режим, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Однако для поездок в российскую столицу пропуск все же понадобится. Оформить его можно на сайте mos.ru. Жителей Подмосковья призвали соблюдать все требования, несмотря на отмену пропускного режима.

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Автор: Юлия Яковлева
#воробьев #подмосковье #медицина

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