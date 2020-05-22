Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике последние три недели.

Южнокорейские власти пристально следят за ситуацией с Ким Чен Ыном, отметил представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки. Он отметил, что северокорейский лидер в январе уже отсутствовал на публике в течение 21 дня.

Другие СМИ из Южной Кореи и Японии сообщают, что Ким Чен Ын находится в Вонсане после посещения завода по производству удобрений. Об этом же сообщает и южнокорейская газета "Чунан Ильбо". Журналисты заявляют, что сейчас северокорейский лидер ведет непубличную деятельность, посещая армейские подразделения и следит за разработкой оружия.