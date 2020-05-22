Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

 Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы
Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

 Кабмин одобрил проект поддержки дочерних компаний системообразующих предприятий России

Кабмин одобрил проект поддержки дочерних компаний системообразующих предприятий России
О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

 Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

Губернатор Свердловской области продлил действие ограничений по COVID-19 до 1 июня

 Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы
Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

 Кабмин одобрил проект поддержки дочерних компаний системообразующих предприятий России

Кабмин одобрил проект поддержки дочерних компаний системообразующих предприятий России
О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

О дивный новый мир. Какой видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

 Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
18:57   22 Мая 2020
Политика

Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ снова "потеряли" Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает, что Ким Чен Ын не появлялся на публике последние три недели.

Южнокорейские власти пристально следят за ситуацией с Ким Чен Ыном, отметил представитель Министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки. Он отметил, что северокорейский лидер в январе уже отсутствовал на публике в течение 21 дня.

Другие СМИ из Южной Кореи и Японии сообщают, что Ким Чен Ын находится в Вонсане после посещения завода по производству удобрений. Об этом же сообщает и южнокорейская газета "Чунан Ильбо". Журналисты заявляют, что сейчас северокорейский лидер ведет непубличную деятельность, посещая армейские подразделения и следит за разработкой оружия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#кндр #ким чен ын #пхеньян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...