Воробьев отменил цифровые пропуска в Московской области

Цифровые пропуска, введенные из-за угрозы распространения коронавируса в Московской области, отменят с 23 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Intagram.

Воробьев отметил, что на протяжении трех месяцев ведется борьба с коронавирусной инфекцией нового типа. Жертвами пандемии по всему миру стали сотни тысяч человек. Ради безопасности жителей Подмосковья и вводились цифровые пропуска, которые использовались более месяца.

Губернатор согласился с тем, что ограничения были неприятными, однако показали свою эффективность. За счет этой и других принятых мер Московская область избежала негативного развития эпидемиологической обстановки. За это стоит поблагодарить медиков и всех, кто проявил ответственность.

Воробьев также сообщил, что с 25 мая в области будет восстановлена работа ряда предприятий, среди которых автомобильные салоны и строительные компании.