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18:36   22 Мая 2020
Политика

Воробьев отменил цифровые пропуска в Московской области

Воробьев отменил цифровые пропуска в Московской области

Цифровые пропуска, введенные из-за угрозы распространения коронавируса в Московской области, отменят с 23 мая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своей странице в Intagram.

Воробьев отметил, что на протяжении трех месяцев ведется борьба с коронавирусной инфекцией нового типа. Жертвами пандемии по всему миру стали сотни тысяч человек. Ради безопасности жителей Подмосковья и вводились цифровые пропуска, которые использовались более месяца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почти три месяца, как мы боремся с ковидом. Болезнь унесла по всему миру сотни тысяч жизней. Больше всего пострадали страны, где система здравоохранения не справилась, попросту легла. Поэтому мы в свое время ввели цифровые пропуска – они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков. ⠀ ❗️ С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется. ⠀ Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки. ⠀ ▪️ Мы уже запустили стройки, промышленные предприятия – по сути, работает почти все, кроме сферы услуг. Везде новые стандарты, и они уже не диковинка, а норма жизни. Ответственность несут владельцы компаний, руководители предприятий. ⠀ ▪️ Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно. ⠀ Продолжение в комментариях.

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Губернатор согласился с тем, что ограничения были неприятными, однако показали свою эффективность. За счет этой и других принятых мер Московская область избежала негативного развития эпидемиологической обстановки. За это стоит поблагодарить медиков и всех, кто проявил ответственность.

Воробьев также сообщил, что с 25 мая в области будет восстановлена работа ряда предприятий, среди которых автомобильные салоны и строительные компании.

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Автор: Ирина Большунова
#воробьев #московская область #коронавирус

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