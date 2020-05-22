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18:34   22 Мая 2020
Общество

Манукян: российские СМИ не должны терпеть западную цензуру в YouTube

Манукян: российские СМИ не должны терпеть западную цензуру в YouTube

Блокировки YouTube-каналов отдельных СМИ РФ должны вызвать соответствующую реакцию, в том числе и блокировку всего сервиса на территории государства, заявил блогер Вадим Манукян.

Кардинальные меры нанесут урон значительному числу отечественных блогеров, ведущих личные каналы на американской площадке и получающих немалый доход за счет рекламы в YouTube. Однако уже продолжительное время западный сервис "ведет войну" против российских СМИ, заявил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Блогер подчеркнул, что платформа имеет свою идеологическую цензуру в отношении создаваемого в России контента. Манукян считает, что РФ пора перестать терпеть такое отношение и "щелкнуть владельцев YouTube по носу", заблокировав сервис. По его словам, Google уже давно транслирует исключительно западную пропаганду.

"Всех, кто исповедует другие взгляды, эта площадка активно цензурирует и при первой возможности выдавливает", — заметил Манукян.

России необходимо развивать собственные, суверенные видеоплощадки, которые позволят безболезненно попрощаться с YouTube, отметил блогер. Манукян также предложил ввести в социальных сетях и мессенджерах регистрацию по паспорту для борьбы с терроризмом.

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Автор: Илья Романович
#интернет #сми #youtube

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