Кабмин одобрил проект поддержки дочерних компаний системообразующих предприятий России

Правительство России поддержало инициативу о включении дочерних компаний системообразующих предприятий в программу поддержки. Доступные кредиты и компенсацию дополнительных расходов смогут получить несколько десятков предприятий.

Перечень системообразующих предприятий России насчитывает 1151 организацию и более 20 металлургических компаний, деятельность которых признана принципиально важной для работоспособности отечественной экономики. В рамках дополнительной поддержки кабинет министров включил в список дочерние предприятия, которые ранее не имели доступа к льготным условиям.

Теперь воспользоваться кредитами и программой налоговых льгот смогут компании, контролируемые ведущими предприятиями индустрии. В том числе, помощь могут направить "дочкам" "Норникеля" и "Северстали", которые также задействованы в производстве значимых товаров.