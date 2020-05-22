Рябков: Россия не видит готовности США считаться с нормальностью

Антироссийские санкции создали негативный фон в отношениях между РФ и США. Такое мнение озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что любые попытки давления на Россию не заставят ее просить о снятии санкций. Дипломат указал, что происходящее создает негативный политический фон. Это вызывает озабоченность, потому что Москва не наблюдает, что Вашингтон хоть в какой-то степени намерен считаться с нормальностью, пишет ФАН. Речь идет о восприятии Белым домом очевидных для Кремля обстоятельств.

По мнению замглавы российского МИД, санкционная политика Соединенных Штатов сама по себе противозаконна, так как сопровождается искаженными представлениями американцев о ситуации вокруг них.