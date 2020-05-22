Вброс о "поставке" российских истребителей в Ливию был подхвачен российскими СМИ

Вброс так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о поставке истребителей Миг-29 на сторону Ливийской национальной армии, который подхватили российские СМИ, стал частью информационной атаки против ЛНА.

Накануне западные СМИ, которые поддерживают ПНС Ливии, распространили информацию о том, что Россия передала силам ЛНА военные истребители Миг-29. Причем никаких доказательств, кроме старых снимков, предоставлено не было.

Как пишет Федеральное агентство новостей, ложную информацию сразу же опубликовали на своих ресурсах такие российские издания, как "Недвижимость.RU", "Территория новостей", "ГЛАС.RU" и "Avia.pro". Данные СМИ, ссылаясь на организацию The Cavell group, сообщили, что якобы истребители атаковали турецкий военный корабль.

Авторы вброса сопроводили "новость" снимками от 18 февраля 2020 года. Кроме того, они не учли, что турецкий корабль не может находиться в подконтрольном ЛНА порту, так как Анкара в ливийском конфликте выступает на стороны террористов ПНС.

Спецпредставитель РФ в ООН Василий Небензя уже неоднократно заявлял, что в Ливии нет военных структур, связанных с Россией. Глава Института исследований РФ Салих Йылмаз также подчеркивал, что Кремль не отправлял никакие самолеты в североафриканскую страну.