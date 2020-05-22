Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Российский ФСИН обнаружил распространение недостоверной информации на французском телеканале France24. Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко обратил внимание недопустимость игнорирования фактов западной информационной войны.

Французский телеканал France24 опубликовал репортаж с недостоверной информации о ситуации в России. Авторы распространяли фейк о якобы наличии дестабилизационной обстановки в исправительной колонии № 15 города Ангарск, сообщает Nation News.

ФСИН Иркутска обвинила западные СМИ в публикации фейка. Одной из претензий журналистки из Франции было заявление об отсутствии разрешения на проведение съемки в ИК-15. Федеральная служба исполнения наказаний напомнила, что посещение СИЗО было ограничено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко обратил внимание общественности на наличие большого интереса западных СМИ к происходящему в России. Журналисты провоцируют информационную войну и желают показать всем якобы "отсутствие соблюдение прав человека" в РФ, рассказал он журналистам NN.

Необходимо лишить возможности иностранные СМИ на заработок в России, считает собеседник издания. Журналисты должны ответить за причиненные репутационный и информационный вред. Нужно выставить многомиллионные иски за содеянное западным СМИ-фейкометам, предлагает главный редактор PolitRussia.