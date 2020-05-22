Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ
Выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданной новостью для Москвы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов считает, что Договор по открытому небу гарантировал безопасность самих Соединенных Штатов, а также он полезен для всех стран-участниц соглашения. Договор отвечает интересам безопасности стран Европы, РФ, США, Канады, подчеркнул посол.
Как сообщалось, 22 мая США официально уведомили РФ о своем выходе из Договора по открытому небу — через полгода они будут свободны от обязательств соглашения. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и действует с 2002 года. Участниками соглашения являются 34 государства.
RT писал, что Медведев оценил ситуацию с договоренностями по вооружениям с США.