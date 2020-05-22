Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Строгие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимо сохранить в столице России, заявил мэр Сергей Собянин в ходе совещания у президента Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Действовать продолжат санитарная изоляция, самоограничения, масочный режим, электронные пропуска и защитные мероприятия в транспортной отрасли, отметил градоначальник. По его словам, требования по работе предприятий также останутся достаточно жесткими. Это необходимо для соблюдения рекомендаций, выдвинутых Роспотребнадзором, сообщает РИА Новости.

"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", — отметил мэр.

Столичный коэффициент заболеваемости COVID-19 снизился до 0,97, подчеркнул Собянин. По его словам, в Москве удалось избежать худшего сценария распространения коронавирусной инфекции. Ключевые показатели эпидемиологической ситуации в городе позволяют сделать вывод, что обстановка стабилизировалась. Собянин ранее сообщил о старте первого этапа послабления ограничений и режима самоизоляции. С 25 мая в столице заработают многофункциональные центры госуслуг, частично запустится сервис каршеринга.