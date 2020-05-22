Силовики нейтрализовали шесть готовивших теракты боевиков в Дагестане

Правоохранители сообщили об операции на территории лесного массива в Хасавюртовском районе. Силовики ликвидировали боевиков в Дагестане.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила о пресечении деятельности организованной группировки злоумышленников. Силовики нейтрализовали боевиков, которые были связаны с террористами запрещенной в России организации ИГ.

Органы правопорядка нейтрализовали шесть человек в лесном массиве Дагестана. Один спецназовец получил ранение при ликвидации боевиков, сообщили в ведомстве.