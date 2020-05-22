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17:49   22 Мая 2020
Происшествия

Силовики нейтрализовали шесть готовивших теракты боевиков в Дагестане

Силовики нейтрализовали шесть готовивших теракты боевиков в Дагестане

Правоохранители сообщили об операции на территории лесного массива в Хасавюртовском районе. Силовики ликвидировали боевиков в Дагестане.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила о пресечении деятельности организованной группировки злоумышленников. Силовики нейтрализовали боевиков, которые были связаны с террористами запрещенной в России организации ИГ.

Органы правопорядка нейтрализовали шесть человек в лесном массиве Дагестана. Один спецназовец получил ранение при ликвидации боевиков, сообщили в ведомстве.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#дагестан #боевики #террористы #ликвидация

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