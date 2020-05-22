Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
17:45   22 Мая 2020
Общество

Малькевич предложил учредить награду "За заслуги в борьбе с пандемией"

Малькевич предложил учредить награду "За заслуги в борьбе с пандемией"

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил учредить государственную награду  "За заслуги в борьбе с пандемией".

В пример Малькевич привел главу Бурятии Алексея Цыденова, который уже дал поручение региональному правительству учредить такую награду в республике. Очень важно, чтобы она стала государственной наравне с другими орденами и медалями, рассказал Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Награду должны получать врачи, средний и младший медицинский персонал, кто наиболее отличился во время борьбы с пандемией. В некоторых случаях можно отмечать медалью волонтеров и благотворителей. Ведь через некоторое время коронавирус уйдет или ослабнет, и люди переключатся на решение обычных бытовых вопросов.

Малькевич считает, что вместе с наградой медики должны будут получать и соответствующие льготы при выходе на пенсию. Медаль должна иметь государственный статус, чтобы никто не пытался нажиться на этой теме, считает Малькевич.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#награда #медаль #малькевич #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...