Малькевич предложил учредить награду "За заслуги в борьбе с пандемией"

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил учредить государственную награду "За заслуги в борьбе с пандемией".

В пример Малькевич привел главу Бурятии Алексея Цыденова, который уже дал поручение региональному правительству учредить такую награду в республике. Очень важно, чтобы она стала государственной наравне с другими орденами и медалями, рассказал Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Награду должны получать врачи, средний и младший медицинский персонал, кто наиболее отличился во время борьбы с пандемией. В некоторых случаях можно отмечать медалью волонтеров и благотворителей. Ведь через некоторое время коронавирус уйдет или ослабнет, и люди переключатся на решение обычных бытовых вопросов.

Малькевич считает, что вместе с наградой медики должны будут получать и соответствующие льготы при выходе на пенсию. Медаль должна иметь государственный статус, чтобы никто не пытался нажиться на этой теме, считает Малькевич.