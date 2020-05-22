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17:35   22 Мая 2020
Происшествия

Мэр Карачи сообщил, что при крушении самолета "Пакистанских авиалиний" никто не выжил

Мэр Карачи сообщил, что при крушении самолета "Пакистанских авиалиний" никто не выжил

Никто из пассажиров и членов экипажа самолета "Пакистанских авиалиний" не спасся, заявил мэр города Карачи Васим Ахтар.

Сейчас градоначальник находится на месте трагедии. Airbus A-320 упал на жилой сектор, под обломками могут находиться люди. Однако среди 107 людей, пребывающих на борту воздушного судна, не выжил никто. Перед катастрофой пилот сообщил о технической неисправности, сообщает News.ru.

Последний раз правительственную проверку самолет проходил 1 ноября 2019 года. Пригодность судна для осуществления рейсов подтвердил инженер "Пакистанских авиалиний", подписав 28 апреля специальный сертификат соответствия всем стандартам безопасности.

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Автор: Борис Нестеров
#самолет #катастрофа #пакистан

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