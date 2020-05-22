Журналисты "Синдиката-100" организовали очередной информационный вброс. Десять материалов без какой-либо аргументации появились в Сети с заголовком "Десять масок на троих".

Материалы распространяли разные издания либеральной направленности. В их числе "Новая газета", "Эхо Москвы", "Дождь", "МБХ медиа" и "Тайга.инфо". Они продублировали один и тот же вброс с целью распространить его на широкую аудиторию. Тексты базируются на трех анонимных рассказах о ситуациях в больницах Московской области. При этом никакой точной аргументации не приводится, все работы базируются на домыслах журналистов, передает Федеральное агентство новостей.

Работа была подготовлена в рамках проекта "Скорая журналистская помощь". Изначально предполагалось, что благодаря ему будут выявляться случаи недобросовестной работы администрации медицинских учреждений. Врачи могут обратиться к ним и заявить о проблемах. Журналисты, в свою очередь, должны были выехать на место и лично проверить происходящее. В том случае, если с ситуацией ничего не происходит, то она получает освещение в СМИ. Однако предложившая это "Новая газета" сама же нарушила собственные правила. Главред издания Дмитрий Муратов допустил публикацию текстов, которые не базируются на открытых источниках. Вместо этого они основываются лишь на анонимных сообщениях, подтверждения которым определить невозможно.

Муратов ранее сообщал, что предназначение "Синдиката" — одновременное появление статьи на различных ресурсах. Таким образом они заново разжигают информационную войну, публикуя очередные вбросы. Многие участники объединения уже были пойманы на распространении фейков. "Новая", к примеру, исказила слова пульмонолога Василия Штабницкого о ситуации с аппаратами ИВЛ в российских больницах. Журналисты "Эха Москвы" несколько раз представляли на обзор общественности недостоверную информацию. На большое количество вбросов уже обращали внимание члены Государственной думы Российской Федерации.