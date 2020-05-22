Представители российской оппозиции не могут сойтись в едином показателе о смертности медиков в РФ на фоне пандемии коронавируса. Данные либеральных ресурсов сильно разнятся. Это свидетельствует о неслаженности работы и разобщенности оппозиции.

Стоит отметить, что портал "Медиазона" решил провести собственное "расследование". Позже была опубликована фейковая информация о 186 врачах, которые якобы скончались в РФ на фоне эпидемии. Эту новость моментально подхватил блогер Алексей Навальный. Он распространил ее по Сети при помощи ресурсов олигарха Михаила Ходорковского.

А вот профсоюз "Альянс врачей" предоставил другую информацию. По данным организации, на территории России жертвами коронавируса якобы могли стать 232 сотрудника медучреждений.

Разные данные либеральных сообществ указывают не только на недостоверность информации, но и на разрозненные взгляды членов самой оппозиции. Подробнее об этом — в материале Nation News.