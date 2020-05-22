Лидер Сирии Башар Асад сможет восстановить государственную промышленность в кратчайшие сроки, считает политолог Юрий Самонкин.

Сирийские аграрии прогнозируют богатый урожай пшеницы в размере практически 50 тысяч тонн зерна в нынешнем году. В Дамаске заявили, что все приготовления к сбору пшеницы и ячменя уже завершены и вскоре начнется жатва урожая.

Возглавляемая Вашингтоном международная коалиция занималась не борьбой с террористами в Сирии, а разрушала государственную инфраструктуру и промышленность все эти годы, заявил Самонкин в комментарии ФАН. Он подчеркнул, что Запад подобными действиями ослаблял экономику САР, так как США заинтересованы в том, чтобы не допустить конкуренцию со стороны Ближнего Востока, богатого залежами нефти.

Башар Асад до сих пор пользуется огромной популярностью среди сирийского народа, оставаясь единственным законным президентом САР, подчеркнул политолог.

"Вопрос о восстановлении промышленности будет решен в ближайшее время", — считает Самонкин.

Сирийскому президенту также удалось предотвратить распространение COVID-19 в государстве, отметил эксперт. По его словам, Асад и дальше будет развивать различные экономические отрасли Сирии, отдавая приоритетное значение именно промышленности.