В LG прокомментировали новость о присуждении москвичке 2,2 миллиона рублей из-за пожара, причиной которого истец считает «умный холодильник» компании. По словам представителя пресс-службы, в сообщениях СМИ допущены ошибки.

Ранее сообщалось, что Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более двух миллионов рублей к ООО «ЛГ Электроникс РУС». ЧП произошло в 2019 году. Женщина заявила, что из-за неисправного холодильника LG в ее квартире произошел пожар. Экспертиза показала, что «умная» техника самостоятельно перевелась в аварийный режим работы. От выхлопа компрессора загорелись обои, потом и вся квартира.

Представитель LG в комментарии «Политике Сегодня» объяснил, что судебное решение не вступило в законную силу. Рассмотрение дела перенесли на 10 июля. Компания считает, что пожар случился из-за неисправности удлинителя, а не холодильника. В LG также указали на неточности в публикациях СМИ.