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18:44   22 Мая 2020
Россия

Представитель LG опроверг присуждение москвичке 2,2 миллиона рублей из-за пожара

Представитель LG опроверг присуждение москвичке 2,2 миллиона рублей из-за пожара

В LG прокомментировали новость о присуждении москвичке 2,2 миллиона рублей из-за пожара, причиной которого истец считает «умный холодильник» компании. По словам представителя пресс-службы, в сообщениях СМИ допущены ошибки.

Ранее сообщалось, что Люблинский районный суд удовлетворил иск жительницы Москвы на сумму более двух миллионов рублей к ООО «ЛГ Электроникс РУС». ЧП произошло в 2019 году. Женщина заявила, что из-за неисправного холодильника LG в ее квартире произошел пожар. Экспертиза показала, что «умная» техника самостоятельно перевелась в аварийный режим работы. От выхлопа компрессора загорелись обои, потом и вся квартира.

Представитель LG в комментарии «Политике Сегодня» объяснил, что судебное решение не вступило в законную силу. Рассмотрение дела перенесли на 10 июля. Компания считает, что пожар случился из-за неисправности удлинителя, а не холодильника. В LG также указали на неточности в публикациях СМИ.

«Пожар произошел в июне 2018 года, а не в 2019 году. Экспертиза показала, что у холодильника отсутствуют признаки аварийных режимов работы, указывающие на его причастность к источнику зажигания. На основании независимого технического заключения причиной пожара стал электроудлинитель, а не холодильник», — заявили в пресс-службе.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #пресс-служба #lg

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