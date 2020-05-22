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17:01   22 Мая 2020
Общество

Цензура YouTube вынудила комика Джо Рогана оставить популярный канал и сменить площадку

Цензура YouTube вынудила комика Джо Рогана оставить популярный канал и сменить площадку

Комик и актер из США Джо Роган был вынужден перейти с YouTube на платформу Spotify. Все подкасты артиста будут удалены с американского видеохостинга из-за цензуры, реализуемой администрацией площадки.

Канал Рогана на YouTube собрал более восьми млн подписчиков, а его видео ежемесячно просматривали около 400 млн раз. Но, несмотря на мировую популярность подкаста, комик вынужден сменить платформу. YouTube начал удалять рекламу из его роликов, полностью "демонетизировав" канал, отметил Роган.

"Они хотят контролировать то, как люди общаются. И хотят на этом зарабатывать. Они стимулируют людей делать шоу, от которых они могут получить прибыль,"– поделился актер.

От выборочной и предвзятой цензуры американской платформы пострадали и многие другие звезды, сообщил комик. Роган призвал всех, с кем произошло что-то подобное, последовать его примеру и покинуть YouTube.

Видеохостинг не раз был уличен в незаконной блокировке аккаунтов. С подобной несправедливостью столкнулся телеканал "Крым 24". О том, что цензура производится выборочно, говорит блокировка аккаунта ANNA-News. У канала начались проблемы только после того, как на нем вышел ролик об оружейных поставках США террористам. Бану подвергались и многие аккаунты граждан и СМИ из РФ. По поводу этой ситуации высказывались представители российского МИД.

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Автор: Василий Пименов
#цензура #youtube

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