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16:50   22 Мая 2020
Политика

Кошкин: ООН закрывает глаза на бесчинства Турции из-за ливийской нефти

Кошкин: ООН закрывает глаза на бесчинства Турции из-за ливийской нефти

Анкара ни при каких обстоятельствах не согласится свернуть свою деятельность в Ливии, даже если ООН или другая международная организация предъявит ей претензии, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Напомним, ранее официальный представитель ЛНА предоставил видеодоказательства военного вмешательства Турции в дела Ливии. Мировое сообщество никак не отреагировало на эти события.

По мнению Кошкина, ООН ведет некую бутафорскую игру. Организация поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии и Турцию, что ставит их на одну сторону.

Здесь замешаны экономические интересы многих западных государств. Речь идет о получении нефти по серым схемам, пояснил Кошкин в пятницу, 22 мая, беседуя с корреспондентом "ПолитЭксперта".

Анкара использует "прокси-войска", в состав которых входят люди из Идлибской зоны деэскалации в САР. Турция перебрасывает их в Африку, снабжая бронетанковой техникой. По словам Кошкина, в этом можно убедиться, посмотрев на кадры с видеокамеры. 

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Автор: Яна Либерман
#турция #оон #ливия

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