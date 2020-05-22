Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
16:31   22 Мая 2020
Общество

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции.

Правительство совместно со специалистами подготовит ряд рекомендация и мер, связанных с восстановлением экономики и преодолением пандемии COVID-19. Владимир Путин провел совещание с главами государственных ведомств и представителями регионов, на совещании также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство России проанализирует со специалистами возможность поддержки и открытия экономики. Президента интересует то, какими методами власть будет восстанавливать нормальную жизнь, какими темпами и направлениями следует двигаться дальше.

Как заявили в Роспотребнадзоре, Россия вышла на плато, и в ближайшее время количество выявленных у россиян положительных тестов на коронавирусную инфекцию значительно снизится. Это означает поэтапное снятие ограничительных мер, которое наступит уже в начале июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #путин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...