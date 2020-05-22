Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции.

Правительство совместно со специалистами подготовит ряд рекомендация и мер, связанных с восстановлением экономики и преодолением пандемии COVID-19. Владимир Путин провел совещание с главами государственных ведомств и представителями регионов, на совещании также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство России проанализирует со специалистами возможность поддержки и открытия экономики. Президента интересует то, какими методами власть будет восстанавливать нормальную жизнь, какими темпами и направлениями следует двигаться дальше.

Как заявили в Роспотребнадзоре, Россия вышла на плато, и в ближайшее время количество выявленных у россиян положительных тестов на коронавирусную инфекцию значительно снизится. Это означает поэтапное снятие ограничительных мер, которое наступит уже в начале июля.