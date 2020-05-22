Путин заявил, что России удалось сохранить советскую систему здравоохранения

Советский Союз был разрушен, однако созданную тогда систему здравоохранения удалось сохранить в современной России. Об этом на совещании по эпидемиологической обстановке говорил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом глава государства оценил успехи российских медиков в борьбе с пандемией и отреагировал на доклад главы Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимира Кутырева. Кутырев отметил, что у истоков создания советской системы здравоохранения стоял Николай Семашко.

Ранее многие эксперты обращали внимание, что медицина ряда западных стран, включая США, оказалась не готова к противостоянию распространению новой коронавирусной инфекции. В качестве ключевых минусов называлась недоступность услуг для населения.