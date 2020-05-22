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16:06   22 Мая 2020
Общество

Путин заявил, что России удалось сохранить советскую систему здравоохранения

Путин заявил, что России удалось сохранить советскую систему здравоохранения

Советский Союз был разрушен, однако созданную тогда систему здравоохранения удалось сохранить в современной России. Об этом на совещании по эпидемиологической обстановке говорил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом глава государства оценил успехи российских медиков в борьбе с пандемией и отреагировал на доклад главы Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимира Кутырева. Кутырев отметил, что у истоков создания советской системы здравоохранения стоял Николай Семашко.

Ранее многие эксперты обращали внимание, что медицина ряда западных стран, включая США, оказалась не готова к противостоянию распространению новой коронавирусной инфекции. В качестве ключевых минусов называлась недоступность услуг для населения.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #ссср #здравоохранение

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