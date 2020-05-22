Жалобы на интерактивной карте "Альянса врачей" оказались недостоверными

"Интерактивную карту проблем", рассчитанную на медиков, анонсировала в эфире передачи "Дефибриллятор" глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

С помощью этой карты российские медики могут рассказывать о сложностях на местах. Однако сотрудники профсоюза не проверяют поступающие им сообщения. Тем самым они способствуют распространению фейковой информации о коронавирусе. Чтобы оставить "заявку", нужно заполнить специальную форму.

Медикам предлагается указать электронную почту, адрес медучреждения и обозначить проблему, сопроводив ее комментарием. Автор Telegram-канал "АнтиНавальный" решил составить пробный запрос в "Альянс врачей" с фиктивного почтового ящика. Выяснилось, что члены профсоюза не связывались с медучреждением, оставив без проверки информацию, действительно ли в кемеровской инфекционной больнице были случаи невыдачи медикам допвыплат.

Редакция Nation News отправила аналогичные запросы с двух фиктивных почтовых ящиков. Позже информация появилась на интерактивной карте "Альянса врачей", но члены профсоюза не проверили указанные в обращении данные. Не исключено, что имеют место и другие подобные случаи. Пренебрежительное отношение к публикуемым организацией сведениям свидетельствует об отсутствии даже минимального уровня верификации и защиты от вбросов. Если "Альянс врачей" не будет уделять должного внимание проверке информации, у него могут возникнуть проблемы. Например, злоумышленники устроят информационную атаку на ресурс.