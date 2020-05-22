Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

 Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

 Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
16:03   22 Мая 2020
Общество

Жалобы на интерактивной карте "Альянса врачей" оказались недостоверными

Жалобы на интерактивной карте "Альянса врачей" оказались недостоверными

"Интерактивную карту проблем", рассчитанную на медиков, анонсировала в эфире передачи "Дефибриллятор" глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

С помощью этой карты российские медики могут рассказывать о сложностях на местах. Однако сотрудники профсоюза не проверяют поступающие им сообщения. Тем самым они способствуют распространению фейковой информации о коронавирусе. Чтобы оставить "заявку", нужно заполнить специальную форму.

Медикам предлагается указать электронную почту, адрес медучреждения и обозначить проблему, сопроводив ее комментарием. Автор Telegram-канал "АнтиНавальный" решил составить пробный запрос в "Альянс врачей" с фиктивного почтового ящика. Выяснилось, что члены профсоюза не связывались с медучреждением, оставив без проверки информацию, действительно ли в кемеровской инфекционной больнице были случаи невыдачи медикам допвыплат.

Редакция Nation News отправила аналогичные запросы с двух фиктивных почтовых ящиков. Позже информация появилась на интерактивной карте "Альянса врачей", но члены профсоюза не проверили указанные в обращении данные. Не исключено, что имеют место и другие подобные случаи. Пренебрежительное отношение к публикуемым организацией сведениям свидетельствует об отсутствии даже минимального уровня верификации и защиты от вбросов. Если "Альянс врачей" не будет уделять должного внимание проверке информации, у него могут возникнуть проблемы. Например, злоумышленники устроят информационную атаку на ресурс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#медицина #васильева #альянс врачей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...