«Новые люди» опровергли обвинения в работе на старых

В январе бизнесмены и основатели компании Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков заявили о создании праволиберальной партии, ориентированной на молодежь. Уже в апреле Минюст зарегистрировал ее под названием «Новые люди». Некоторые СМИ сразу же окрестили партию, как и других новичков на политической арене, «спойлерами», придуманным провластными политтехнологами, чтобы перетянуть избирателей у оппозиции.

В 2020 году партия сосредоточится на работе в регионах. 45 отделений уже создано, и информация передана в Минюст. Сейчас «Новые люди» готовятся к выборам депутатов региональных и городских заксобраний. Набор кандидатов уже идет, рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе партии. В случае успеха на выборах-2020, «Новые люди» смогут замахнуться и на депутатские кресла в Госдуме.

К обвинениям в связях с Кремлем новоявленные праволибералы относятся позитивно.

«Эта легенда укрепляет наши шансы на успех, поскольку многие захотят дать понять власти, что они тот самый протестный электорат, который оттягивают. И поэтому люди за нас проголосуют», — уверены «Новые люди».

Судя по соцсетям, партия активно встроилась в «коронавирусную» повестку. Партийные волонтеры раздают антисептики производства Faberlic, выступают против введения режима ЧС. Даванков записывает видеоролики о кризисных проблемах российского малого бизнеса и обращается к главе Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением заставить депутатов и сенаторов «немного поработать».

Учредитель партии Нечаев — член Центрального штаба «Общероссийского народного фронта», близкого к «Единой России». Но сотрудничества с организацией пока не в планах «Новых людей», как и любые совместные проекты с другими движениями.

«Партия "Новые люди" никак не взаимодействует с ОНФ и пока не планирует совместных проектов с другими организациями», — заверили «Политику Сегодня».

1 марта прошел первый партийный съезд, закрытый для прессы. Известно, что на нем председателем избрали главу Лиги независимых предпринимателей Ирэну Лукиянову, но остальные организационные моменты «Новые люди» журналистам не раскрывают.