«Новые люди» опровергли обвинения в работе на старых
В январе бизнесмены и основатели компании Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков заявили о создании праволиберальной партии, ориентированной на молодежь. Уже в апреле Минюст зарегистрировал ее под названием «Новые люди». Некоторые СМИ сразу же окрестили партию, как и других новичков на политической арене, «спойлерами», придуманным провластными политтехнологами, чтобы перетянуть избирателей у оппозиции.
В 2020 году партия сосредоточится на работе в регионах. 45 отделений уже создано, и информация передана в Минюст. Сейчас «Новые люди» готовятся к выборам депутатов региональных и городских заксобраний. Набор кандидатов уже идет, рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе партии. В случае успеха на выборах-2020, «Новые люди» смогут замахнуться и на депутатские кресла в Госдуме.
К обвинениям в связях с Кремлем новоявленные праволибералы относятся позитивно.
«Эта легенда укрепляет наши шансы на успех, поскольку многие захотят дать понять власти, что они тот самый протестный электорат, который оттягивают. И поэтому люди за нас проголосуют», — уверены «Новые люди».
Судя по соцсетям, партия активно встроилась в «коронавирусную» повестку. Партийные волонтеры раздают антисептики производства Faberlic, выступают против введения режима ЧС. Даванков записывает видеоролики о кризисных проблемах российского малого бизнеса и обращается к главе Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением заставить депутатов и сенаторов «немного поработать».
Учредитель партии Нечаев — член Центрального штаба «Общероссийского народного фронта», близкого к «Единой России». Но сотрудничества с организацией пока не в планах «Новых людей», как и любые совместные проекты с другими движениями.
«Партия "Новые люди" никак не взаимодействует с ОНФ и пока не планирует совместных проектов с другими организациями», — заверили «Политику Сегодня».
1 марта прошел первый партийный съезд, закрытый для прессы. Известно, что на нем председателем избрали главу Лиги независимых предпринимателей Ирэну Лукиянову, но остальные организационные моменты «Новые люди» журналистам не раскрывают.
«Учредительный съезд партии носил организационный характер, поэтому прошел в закрытом режиме. Летом планируем провести еще один съезд, на который обязательно пригласим прессу», — пообещали партийцы.