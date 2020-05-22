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"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

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15:57   22 Мая 2020
Общество

Путин заявил о необходимости быть готовыми к возможной второй волне COVID-19 в РФ

Путин заявил о необходимости быть готовыми к возможной второй волне COVID-19 в РФ

Вторую волну коронавирусной инфекции в России не исключил президент РФ Владимир Путин.

Ее стоит ожидать с октября по ноябрь, отметил Путин в ходе своего выступления на совещании по коронавирусу. К такому развитию событий следует быть готовыми, акцентировал внимание президент РФ. Постепенно выходя из режима ограничений, следует думать о том, что говорят отечественные и зарубежные специалисты, добавил Владимир Путин. До этого президент РФ отметил, что нужно наращивать количество тестов на COVID-19. Тестирование позволяет системе здравоохранения работать в штатном режиме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #совещание #коронавирус

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