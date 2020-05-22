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15:40   22 Мая 2020
Экономика

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

Законопроект о предоставлении рассрочек предпринимателям и получающим социальные выплаты гражданам внесен в Государственную думу представителями партии "Единая Россия". Инициатива позволит россиянам снизить долговую нагрузку во время пандемии.

Воспользоваться новым механизмом поддержки смогут предприниматели и получающие социальную помощь (пенсии, пособия и прочие выплаты) россияне, которые имеют задолженности перед финансовыми организациями. Юридические лица и ИП смогут рассчитывать на займ размером не более 15 млн рублей, вернуть его следует в течение одного года, сообщает Regnum.

Законопроект "Единой России" также учитывает невозможность применения мер принудительного исполнения долговых обязательств в период пандемии коронавирусной инфекции. Главной задачей инициативы является поддержка граждан, оказавшихся в условиях сильной финансовой нагрузки.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #налогообложение #единая россия #поддержка бизнеса

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