"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

Законопроект о предоставлении рассрочек предпринимателям и получающим социальные выплаты гражданам внесен в Государственную думу представителями партии "Единая Россия". Инициатива позволит россиянам снизить долговую нагрузку во время пандемии.

Воспользоваться новым механизмом поддержки смогут предприниматели и получающие социальную помощь (пенсии, пособия и прочие выплаты) россияне, которые имеют задолженности перед финансовыми организациями. Юридические лица и ИП смогут рассчитывать на займ размером не более 15 млн рублей, вернуть его следует в течение одного года, сообщает Regnum.

Законопроект "Единой России" также учитывает невозможность применения мер принудительного исполнения долговых обязательств в период пандемии коронавирусной инфекции. Главной задачей инициативы является поддержка граждан, оказавшихся в условиях сильной финансовой нагрузки.