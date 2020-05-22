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15:32   22 Мая 2020
Общество

Путин сообщил о почти семикратном снижении роста новых случаев COVID-19 в РФ

Путин сообщил о почти семикратном снижении роста новых случаев COVID-19 в РФ

Пиковые значения средних показателей прироста пациентов с коронавирусом нового типа в России с конца марта снизились почти в семь раз. Об этом на совещание по эпидемиологической обстановке заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, 26 марта этот показатель составлял 24,1% случаев, в настоящий момент находится на уровне 3,5%. Глава государства отметил, что ситуация постепенно стабилизируется, но пока остается неустойчивой.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что Россия смогла остановить распространение пандемии коронавируса. Речь шла о стабильном снижении прироста новых случаев заболеваемости. Математические расчеты уфимских ученых также подтвердили, что пик распространения коронавируса пришелся на 8-9 мая.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #статистика #коронавирус

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