Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Пакистане

Президент России Владимир Путин направил президенту и премьеру Пакистана телеграммы с соболезнованиями в адрес родных погибших при авиакатастрофе близ Карачи людей. В крушении лайнера Airbus A320 сегодня погибли около 100 человек.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе близ аэропорта пакистанского города Карачи. Российский лидер выслал соответствующие телеграммы главе Пакистана Арифу Алви и премьеру Имрану Хану.

Крушение пассажирского самолета Airbus A320 перевозчика "Пакистанские авиалинии" произошло сегодня близ международного аэропорта города Карачи. По данным местных властей, погибли все, кто был на борту: 107 человек, 99 из которых — пассажиры.

Причины катастрофы пока неизвестны. Военные и спасатели работают на месте.