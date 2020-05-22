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15:32   22 Мая 2020
Общество

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Пакистане

Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Пакистане

Президент России Владимир Путин направил президенту и премьеру Пакистана телеграммы с соболезнованиями в адрес родных погибших при авиакатастрофе близ Карачи людей. В крушении лайнера Airbus A320 сегодня погибли около 100 человек.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе близ аэропорта пакистанского города Карачи. Российский лидер выслал соответствующие телеграммы главе Пакистана Арифу Алви и премьеру Имрану Хану.

Крушение пассажирского самолета Airbus A320 перевозчика "Пакистанские авиалинии" произошло сегодня близ международного аэропорта города Карачи. По данным местных властей, погибли все, кто был на борту: 107 человек, 99 из которых — пассажиры. 

Причины катастрофы пока неизвестны. Военные и спасатели работают на месте.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #соболезнования #самолет #крушение #пакистан #карачи

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