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Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

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15:28   22 Мая 2020
Общество

Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с пандемией

Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городу удалось справиться с ростом распространения коронавируса и избежать худшего сценария во время пандемии.

Сейчас президент России проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. На 22 апреля, по официальной статистике, в Москве выявлено 158 207 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 43 582 человека.

Минздрав России разрешил медикам перейти к финальной стадии сравнительного клинического исследования препарата "Фавипиравир" для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Специалисты будут проводить работы в семнадцати лечебных учреждениях страны. 

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Автор: Ирина Большунова
#собянин #пандемия #коронавирус

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