Собянин: Москве удалось избежать худшего сценария с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городу удалось справиться с ростом распространения коронавируса и избежать худшего сценария во время пандемии.

Сейчас президент России проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. На 22 апреля, по официальной статистике, в Москве выявлено 158 207 пациентов с коронавирусной инфекцией, выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 43 582 человека.

Минздрав России разрешил медикам перейти к финальной стадии сравнительного клинического исследования препарата "Фавипиравир" для лечения людей с коронавирусной инфекцией. Специалисты будут проводить работы в семнадцати лечебных учреждениях страны.