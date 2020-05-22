Консульство: россиян среди погибших при крушении пакистанского самолета не было

Представители Консульства России в Пакистане сообщили, что россиян не было среди пассажиров самолета, упавшего на жилой район в Карачи.

Трагедия произошла над портовым городом Пакистана, когда самолет Airbus А-320, принадлежащий компании "Пакистанские авиалинии", рухнул 22 мая. Однако участники дипмиссии РФ рассказали РИА Новости, что россиян на борту аэробуса не было.

Также очевидцы происшествия начали выкладывать фото и видеоматериалы с места событий. Они опубликовали кадры с черным плотным дымом. Сейчас стало известно, что никто из участников полета не пережил катастрофу.