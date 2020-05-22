Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Запад игнорирует военное вмешательство Турции в дела Ливии, так как его устраивает сложившаяся в североафриканской стране обстановка. Такое мнение выразил военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари накануне в ходе пресс-конференции показал журналистам уникальные кадры, на которых видно, как боевики ПНС и сирийские наемники тренируются под руководством турецких офицеров. На другом представленном ролике можно было увидеть путь транспортировки бронетранспортера Kirpi из турецкого порта "Измир" до порта "Триполи".
Простаков в свою очередь обратил внимание, что Турция открыто нарушает международные договоренности, вмешиваясь в дела Ливии. Однако Запад на это никак не реагирует, поскольку это ему невыгодно.
"Действия других внешних участниках конфликта, безнаказанность и безответственность за нарушения уже достигнутых договоренностей обеспечивают Турции возможность практически свободно помогать ПНС. Информация, предоставленная Мисмари, показывает, что сейчас режим Файеза Сарраджа держится исключительно за счет Эрдогана, который всерьез борется за передел сфер влияния в Восточном Средиземноморье", — сказал он в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.