Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад игнорирует военное вмешательство Турции в дела Ливии, так как его устраивает сложившаяся в североафриканской стране обстановка. Такое мнение выразил военный эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари накануне в ходе пресс-конференции показал журналистам уникальные кадры, на которых видно, как боевики ПНС и сирийские наемники тренируются под руководством турецких офицеров. На другом представленном ролике можно было увидеть путь транспортировки бронетранспортера Kirpi из турецкого порта "Измир" до порта "Триполи".

Простаков в свою очередь обратил внимание, что Турция открыто нарушает международные договоренности, вмешиваясь в дела Ливии. Однако Запад на это никак не реагирует, поскольку это ему невыгодно.