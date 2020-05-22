Военные ДНР уничтожили огневые точки ВСУ

Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огнем позиции украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции.

Сегодня утром, 22 мая, силовики осуществили минометный огонь по селу Верхнеторецкое. В результате обстрела был поврежден жилой дом, линии электропередач и газопровод.

Ответным ударом ДНР все огневые точки ВСУ были подавлены. Согласно данным разведки, удалось уничтожить два миномета противника. Представитель Народной милиции призвал "украинских оккупантов" завершить обстрелы территории ДНР.

Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе возросла в последние дни. Донецкая и Луганская народные республики объявили о введении сил в полную боевую готовность. Причиной этому стали постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.