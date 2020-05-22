Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

 Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

Правительство подготовит рекомендации по восстановлению экономики России

 Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
15:21   22 Мая 2020
Армия

Военные ДНР уничтожили огневые точки ВСУ

Военные ДНР уничтожили огневые точки ВСУ

Подразделения Донецкой Народной Республики подавили огнем позиции украинских силовиков, сообщил представитель Народной милиции.

Сегодня утром, 22 мая, силовики осуществили минометный огонь по селу Верхнеторецкое. В результате обстрела был поврежден жилой дом, линии электропередач и газопровод.

Ответным ударом ДНР все огневые точки ВСУ были подавлены. Согласно данным разведки, удалось уничтожить два миномета противника. Представитель Народной милиции призвал "украинских оккупантов" завершить обстрелы территории ДНР.

Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе возросла в последние дни. Донецкая и Луганская народные республики объявили о введении сил в полную боевую готовность. Причиной этому стали постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#донбасс #всу #днр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...