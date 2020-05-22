Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Российский Тихоокеанский флот снова «накачивает мускулы» после «болезни разрухи», которая прошлась по нему в 1990-е годы

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя сообщение пресс-службы ВМФ РФ о планах пополнения Тихоокеанского флота новыми боевыми кораблями в текущем году.

«В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в своем обращении по случаю 289-й годовщины образования Тихоокеанского флота заявил, что в течение ближайших лет планируется усилить флот новыми атомными подлодками четвертого поколения, малыми ракетными кораблями, корветами и фрегатами.

«Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге», — заявил командующий.

Комментируя эти новости, Виктор Баранец напомнил, что в истории Тихоокеанского флота было и тяжелое время, когда он просто «хирел на глазах». В 90-е годы прошлого года и российская армия и флоты, включая и нашего «стража дальневосточных морских рубежей», пребывали в глубоком инфаркте.

«Когда у нас было очень плохо с экономикой и наша военная промышленность не имела заказов, то это было черное время для этого флота. Болезнь разрухи прошла по всем организмам Тихоокеанского флота, и только за последние 15 лет он начал возрождаться с учетом того, как это нам позволяла делать экономика. Так или иначе, если нет денег — то нет флота», — рассказал эксперт.

Один из американских аналитиков в 1990-х годах обозвал наш Тихоокеанский флот каботажным, вспомнил Баранец, то есть таким, который может курсировать только вблизи берегов. Но постепенно Тихоокеанский флот начал заново наращивать мускулы, там появились и новые надводные корабли различного класса, и атомные подлодки, а сейчас мы наблюдаем его перевооружение.

Сейчас перед Тихоокеанским флотом поставлена важная задача охранять наши дальневосточные рубежи, где из-за нынешней военно-политической обстановки наблюдается напряженность.

«Есть целый комплекс вопросов, который сулит нам серьезные военные вызовы на море. К примеру, можно бросить взгляд на север, где граница России и США, а также начало Северного морского пути. Американцы даже не хотят слышать, чтобы та часть этого пути, которая пролегает в территориальных водах России, была под ее кураторством, — рассказал Баранец. — Более того, американцы уже несколько раз пытались устраивать провокации, пытаясь пройти по Северному морскому пути. Свою роль тут сыграли Тихоокеанский и Северный флоты, потому что вовремя пресекли эту операцию».

Нашим главным потенциальным противником в Тихом океане, по словам военного эксперта, является именно американский флот, который привык там существовать комфортно и «с верхней палубы плевать» на российские корабли, которые в 1990-х годах редко демонстрировали наш флаг в океане.

«Сейчас уже будет другой разговор. Самолеты Тихоокеанского флота летают, подлодки выходят на боевое дежурство. Таким образом, начался процесс выравнивания боевых сил Тихоокеанского флота с американским», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, Тихоокеанский флот играет важную роль, охраняя Южно-Курильские острова, которые являются причиной напряженных отношений между Москвой и Токио.

«Японцы все время твердят: «Отдайте Курилы». А националистское крыло японских партий призывает правительство силком захватить Курилы с помощью США. Это серьезный сигнал, и мы должны быть готовы защитить этот кусок родной русской земли. Часовой номер один в том районе — Тихоокеанский флот», — добавил Баранец.

К тому же, Тихоокеанский флот выполняет и важные охранно-экономические задачи, так как в Тихом океане пролегают важные экономические маршруты, по которым перевозят уголь, нефть, газ, лес. России необходимо быть часовым, оберегая свои экономические интересы в данном регионе.

В результате последнего перевооружения Тихоокеанский флот сейчас можно сравнить с хорошо разогретым спортсменом. Его корабли в течение последних восьми лет часто участвовали в стратегических учениях, и в этом плане наш флот играет важную роль в российско-китайских отношениях.