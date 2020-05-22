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19:25   22 Мая 2020
Россия

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Российский Тихоокеанский флот снова «накачивает мускулы» после «болезни разрухи», которая прошлась по нему в 1990-е годы

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя сообщение пресс-службы ВМФ РФ о планах пополнения Тихоокеанского флота новыми боевыми кораблями в текущем году.

«В 2020 году флот получит в свой состав порядка 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, три из которых являются носителями комплекса крылатых ракет семейства «Калибр», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов в своем обращении по случаю 289-й годовщины образования Тихоокеанского флота заявил, что в течение ближайших лет планируется усилить флот новыми атомными подлодками четвертого поколения, малыми ракетными кораблями, корветами и фрегатами.

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

«Подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге», — заявил командующий.

Комментируя эти новости, Виктор Баранец напомнил, что в истории Тихоокеанского флота было и тяжелое время, когда он просто «хирел на глазах». В 90-е годы прошлого года и российская армия и флоты, включая и нашего «стража дальневосточных морских рубежей», пребывали в глубоком инфаркте.

«Когда у нас было очень плохо с экономикой и наша военная промышленность не имела заказов, то это было черное время для этого флота. Болезнь разрухи прошла по всем организмам Тихоокеанского флота, и только за последние 15 лет он начал возрождаться с учетом того, как это нам позволяла делать экономика. Так или иначе, если нет денег — то нет флота», — рассказал эксперт.

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Один из американских аналитиков в 1990-х годах обозвал наш Тихоокеанский флот каботажным, вспомнил Баранец, то есть таким, который может курсировать только вблизи берегов. Но постепенно Тихоокеанский флот начал заново наращивать мускулы, там появились и новые надводные корабли различного класса, и атомные подлодки, а сейчас мы наблюдаем его перевооружение.

Сейчас перед Тихоокеанским флотом поставлена важная задача охранять наши дальневосточные рубежи, где из-за нынешней военно-политической обстановки наблюдается напряженность.

«Есть целый комплекс вопросов, который сулит нам серьезные военные вызовы на море. К примеру, можно бросить взгляд на север, где граница России и США, а также начало Северного морского пути. Американцы даже не хотят слышать, чтобы та часть этого пути, которая пролегает в территориальных водах России, была под ее кураторством, — рассказал Баранец. — Более того, американцы уже несколько раз пытались устраивать провокации, пытаясь пройти по Северному морскому пути. Свою роль тут сыграли Тихоокеанский и Северный флоты, потому что вовремя пресекли эту операцию».

Нашим главным потенциальным противником в Тихом океане, по словам военного эксперта, является именно американский флот, который привык там существовать комфортно и «с верхней палубы плевать» на российские корабли, которые в 1990-х годах редко демонстрировали наш флаг в океане.

«Сейчас уже будет другой разговор. Самолеты Тихоокеанского флота летают, подлодки выходят на боевое дежурство. Таким образом, начался процесс выравнивания боевых сил Тихоокеанского флота с американским», — отметил эксперт.

Баранец рассказал, чем ответит Россия на посягательства Японии на Курилы

Кроме того, по его словам, Тихоокеанский флот играет важную роль, охраняя Южно-Курильские острова, которые являются причиной напряженных отношений между Москвой и Токио.

«Японцы все время твердят: «Отдайте Курилы». А националистское крыло японских партий призывает правительство силком захватить Курилы с помощью США. Это серьезный сигнал, и мы должны быть готовы защитить этот кусок родной русской земли. Часовой номер один в том районе — Тихоокеанский флот», — добавил Баранец.

К тому же, Тихоокеанский флот выполняет и важные охранно-экономические задачи, так как в Тихом океане пролегают важные экономические маршруты, по которым перевозят уголь, нефть, газ, лес. России необходимо быть часовым, оберегая свои экономические интересы в данном регионе.

В результате последнего перевооружения Тихоокеанский флот сейчас можно сравнить с хорошо разогретым спортсменом. Его корабли в течение последних восьми лет часто участвовали в стратегических учениях, и в этом плане наш флот играет важную роль в российско-китайских отношениях.

«У нас часто проводятся учения, а это очень важный фактор, который имеет мировое значение, потому что мускулы двух могучих флотов могут поставить на колени любой флот, — подчеркнул Баранец в заключение. — В данном плане флот играет свою роль в отношениях с Китаем. Тем более мощь флота КНР наращивается с каждым месяцем. По мере того как Китай и Россия укрепляют свои дальневосточные рубежи, владычество ВМС США все больше и больше тает».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #общество #весь мир #тихий океан #тихоокеанский флот #баранец

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