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 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

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15:08   22 Мая 2020
Общество

Путин завил о стабилизации ситуации в России на фоне пандемии

Путин завил о стабилизации ситуации в России на фоне пандемии

Позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, но она есть, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас он проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Президент рассказал, что, по объективной информации, ситуация в целом стабилизируется, хотя позитивная динамика наблюдается пока неустойчивой. Так, например, в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, да и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса.

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах пройдет ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Во время интервью на канале "Россия-24" он рассказал, что в этот день выпускников будут поздравлять когда-то обычные студенты, а теперь самые успешные люди РФ. В каждом городе создадут и свои локальные дистанционные площадки в зависимости от ситуации с пандемией и часового пояса.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #стабилизация #пандемия

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