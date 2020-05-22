Путин завил о стабилизации ситуации в России на фоне пандемии

Позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, но она есть, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас он проводит совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Президент рассказал, что, по объективной информации, ситуация в целом стабилизируется, хотя позитивная динамика наблюдается пока неустойчивой. Так, например, в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, да и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса.

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах пройдет ориентировочно 4 июля, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Во время интервью на канале "Россия-24" он рассказал, что в этот день выпускников будут поздравлять когда-то обычные студенты, а теперь самые успешные люди РФ. В каждом городе создадут и свои локальные дистанционные площадки в зависимости от ситуации с пандемией и часового пояса.