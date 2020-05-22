Сенатор Цеков приветствовал неформальное участие ЕС в жизни Крыма

Евросоюз осудил видеоконференцию по Крыму, в которой сам и участвовал. Мероприятие было организовано по инициативе России. Ранее СМИ писали, что в мероприятии 21 мая планировали участвовать 19 стран ЕС.

«Подчеркиваем, что эта акция и наше участие здесь не могут быть истолкованы как признание какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении на сайте представительства союза в ООН

Хоть ЕС и не готов официально признавать Крым частью России, сенатор Сергей Цеков приветствует неформальный интерес к жизни крымчан. Он уверен: в Евросоюзе начали понимать, что ситуация в Крыму совсем не такая, какой ее рисуют на Украине.

«Это может быть первый шаг к тому чтобы, влиятельные политики и общественники увидели все своими глазами. Тогда русская пословица "Лучше один раз увидеть, чем что раз услышать" будет реализована в полной мере. Они смогут узнать, что происходит в Крыму. Это своеобразный прорыв информационной блокады Крыма», — считает сенатор.

Постпредство РФ при ООН провело неформальную видеоконференцию Совета Безопасности с участием жителей Крыма по формуле Арриа в ночь с 21 на 22 мая. В конференции участвовали дипломаты и представители неправительственных организаций.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. После этого страны ЕС, США и Украина ввели санкции против Москвы. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».