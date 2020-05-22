Голикова заявила, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу

Обстановка на фоне пандемии нового типа коронавируса дала понять, что Россия перешла в период стабилизации. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Замглавы правительства призвала всех жителей России соблюдать социальную дистанцию, а руководство регионов должно контролировать санитарные нормы при снятии ограничений по COVID-19.

Голикова подчеркнула, что российское здравоохранение позволяет медикам бороться за каждую жизнь. Система сумела выдержать испытание новым типом коронавируса.