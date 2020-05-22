Сенатор Шатохин выступил за передачу обсерваторов на федеральный баланс

Региональные бюджеты не в состоянии "тянуть" нагрузку по финансированию обсерваторов, в которых содержатся граждане с подозрением на COVID-19, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

Правительству РФ следует включить расходы на содержание этих учреждений в федеральный бюджет. Если признавать попадание туда страховым случаем, средства пойдут из фонда ОМС, а это очень существенная помощь регионам в текущей экономической ситуации, приводит мнение сенатора "Парламентская газета".

Федеральное финансирование улучшит качество жизни россиян в период их временной изоляции в обсерваторах, созданных вдали от крупных городов на базе гостиниц, лагерей, санаториев, физкультурных объектов, добавил Шатохин.

Роспотребнадзор требует, чтобы пространство обсерватора разделялось на "чистую" и "грязную" зоны, а также позволяло установить дезинфекционную камеру или предусматривало особый порядок обработки вещей и постельных принадлежностей. Из помещений, куда на двухнедельный срок размещают не более четырех человек, постояльцам выходить запрещено.