МИД РФ получил официальное уведомление США о выходе из Договора по открытому небу

США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщил МИД РФ.

Американские СМИ полагают, выход из соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году. Вопрос о продлении этого договора не решен.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о мероприятиях друг друга.