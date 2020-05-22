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Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ
"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
14:59   22 Мая 2020
Политика

МИД РФ получил официальное уведомление США о выходе из Договора по открытому небу

МИД РФ получил официальное уведомление США о выходе из Договора по открытому небу

США официально уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу, сообщил МИД РФ.

Американские СМИ полагают, выход из соглашения может означать, что президент США Дональд Трамп не будет продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который заканчивается в 2021 году. Вопрос о продлении этого договора не решен.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о мероприятиях друг друга. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #мид

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