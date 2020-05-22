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"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

"Единая Россия" представила законопроект о рассрочке для погашения долгов бизнеса

 Запад не обращает внимания на вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

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14:58   22 Мая 2020
Общество

Путин потребовал наладить массовое тестирование россиян на коронавирус

Путин потребовал наладить массовое тестирование россиян на коронавирус

Количество проведенных тестов на наличие новой коронавирусной инфекции в России за две недели увеличилось на 3 млн, и нужно продолжать наращивать эту работу, заявил президент Владимир Путин.

Широкий охват диагностики и строгое соблюдение санитарных норм имеют первостепенное значение для закрепления успехов в борьбе с пандемией, локализации рисков, особенно учитывая постепенный выход страны из режима ограничений, восстановление работы ключевых отраслей промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул глава государства в ходе онлайн-совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Именно профилактика, массовое тестирование позволяют отечественной системе здравоохранения функционировать с хорошим запасом надежности и прочности, пояснил Путин.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #тесты #пандемия #коронавирус #COVID-19

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