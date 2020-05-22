Перенджиев призвал обратить внимание на террористическую деятельность Турции в Ливии

Международное сообщество не обращает внимания на интервенцию Турции в Ливию по причине зависимости его мнения от Запада, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Руководство Ливийской национальной армии (ЛНА) продемонстрировало видеозаписи, подтверждающие факт вмешательства Анкары во внутриливийские дела. В частности, имеется ролик, записанный бортовой камерой турецкой бронемашины, на кадрах которого можно отследить весь проделанный ею путь из порта Турции в Триполи. Также имеется видео тренировки террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при участии офицеров турецких войск и сирийских наемников.

Мировая общественность не имеет собственного мнения, так как она целиком зависит от Запада, отметил Перенджиев в комментарии iReactor. Он подчеркнул, что западные страны используют преступный режим Файеза Сарраджа в качестве инструмента агрессии, прикрывая это заявлениями о гражданской войне. Турция также принимает в этом участие.