Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

Действующий глава департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин с 1 июля прейдет на пост зампреда Центробанка, его место займет бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Согласно новому назначению, Алексей Заботкин будет заниматься вопросами реализации денежно-кредитной политики (ДКП), включая работу департамента, где он работает сейчас, пишет РБК, ссылаясь на сообщение пресс-службы регулятора.

Полномочия руководства подразделением с 2016 годе не вручались ни одному из зампредов. Монетарная политика подчинялась напрямую председателю Эльвире Набиуллиной, теперь же ДКП снова уйдет под управление зампреда Центробанка. На эту должность с 1 июля 2020 года выйдет глава аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Область работы Тремасова начиная с 2000-х годов — финансовый рынок. С 2006 по 2011 год он руководил аналитическим подразделением Банка Москвы, затем занял аналогичную должность в Номос-Банке. С 2014 по 2017 год Кирилл Тремасов находился на посту руководителя направления макроэкономического прогнозирования в министерстве экономического развития.