Красноярский депутат от КПРФ мог быть посредником при передаче взятки

Житель Красноярска подозревается в злостном правонарушении. Правоохранители задержали чиновника Красноярского городского совета депутатов Ивана Азаренко.

Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила об открытии уголовного производства в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества города Красноярска Ирины Тюриной на своем сайте. В ходе расследования правоохранители обнаружили несколько эпизодов преступной деятельности женщины. Следствие сообщило о пяти случаях, подпадающих под статью "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

Органы правопорядка обнаружили взаимодействие подозреваемой с депутатом Красноярского городского совета депутатов Иваном Азаренко. По данным следствия, гражданин являлся посредником при передаче крупной суммы денег.

СК возбудил уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве" в отношении чиновника. Полиция провела обыски и изъяла ряд подозрительных предметов. В результате окончания проверки следователи примут процессуальное решение в отношении Ивана Азаренко.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершений противозаконных манипуляций. Следователи избрали меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу.