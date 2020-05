Очевидцы публикуют кадры из жилого района, куда рухнул пакистанский самолет

Жители пакистанского города Карачи опубликовали видео из жилого района в социальных сетях. Там в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет "Пакистанских авиалиний". На борту, по предварительным данным, находилось около 100 человек.

Самолет "Пакистанских авиалиний" вылетел внутренним рейсом, однако до цели назначения не долетел, упав на жилой район города. Сейчас очевидцы загружают в интернет кадры катастрофы.

Third footage from crash site where PIA Plane airbus 320 was down near karachi airport.#Karachi #Pakistan #PIACrash pic.twitter.com/0D8SbmgVu9