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13:56   22 Мая 2020
Происшествия

Очевидцы публикуют кадры из жилого района, куда рухнул пакистанский самолет

Очевидцы публикуют кадры из жилого района, куда рухнул пакистанский самолет

Жители пакистанского города Карачи опубликовали видео из жилого района в социальных сетях. Там в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет "Пакистанских авиалиний". На борту, по предварительным данным, находилось около 100 человек.

Самолет "Пакистанских авиалиний" вылетел внутренним рейсом, однако до цели назначения не долетел, упав на жилой район города. Сейчас очевидцы загружают в интернет кадры катастрофы.

На опубликованных видеороликах видны столбы черного дыма, исходящие от места крушения. Пока информации о жертвах трагедии нет. На месте крушения уже работают специалисты, которые разбирают завалы. Причины произошедшего пока не сообщаются.

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Автор: Юлия Яковлева
#самолет #крушение #пакистан #карачи

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