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15:57   22 Мая 2020
Россия

Депутат Марченко осудил КПРФ за митинги, которые не понимает даже «Яблоко»

Депутат Марченко осудил КПРФ за митинги, которые не понимает даже «Яблоко»

Пока Москва готовится к первому этапу смягчения ограничительных мер по указу мэра Сергея Собянина, лидер столичной ячейки КПРФ Валерий Рашкин подводит итоги нарушения самоизоляции 9 мая. Фемида проявила снисхождение к его сторонникам, которые в День Победы водили хороводы с губной гармошкой на Пушкинской площади, игнорируя вездесущий коронавирус.

Антисанитарные местечковые акции политологи связали с партийным расколом, оценив активность товарища Рашкина и его пренебрежение правилами для всех москвичей. Раскол в КПРФ ожидаемо отрицали, однако скрыть тот факт, что по меньшей мере два депутата Госдумы из «красной фракции» заразились коронавирусом было невозможно. Недуг Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова совпал по времени с акцией коммунистов у мавзолея.

Депутат Марченко призвал осадить КПРФ за митинги в пандемию, которые не понимает даже «Яблоко»

Опрометчивость последователей Ленина и Маркса стала нарицательной для представителей оппозиционного лагеря либерального толка. Зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров, известный, по данным юриста Ильи Ремесло, махинациями на выборах, призвал не уподобляться членам КПРФ.

«Сейчас бы на митинг.. несанкционированный. а не вот это все. Ладно, шучу, не будьте коммунистами. Держите дистанцию и не кашляйте, друзья!», — написал автор Telegram-канала «Это Гончаров».

Депутат Марченко призвал осадить КПРФ за митинги в пандемию, которые не понимает даже «Яблоко»

Депутат Госдумы Евгений Марченко в беседе с «Политикой Сегодня» призвал ужесточить наказание для политиков, которые ставят во главу угла собственные интересы и рискуют здоровьем граждан. Когда простые слова уже не действуют, в дело должны вступать суровые законы о проведении митингов и протестов, убежден парламентарий.

«Нужно ужесточать ответственность, потому что, когда это происходит во время эпидемии, организаторы таких митингов и акций подставляют людей под угрозу заражения. Это может повлечь за собой и смерть, и серьезные проблемы со здоровьем. <…> Надо обратить на это внимание и всех провокаторов, которые в период общей беды пытаются тут что-то устраивать, нужно сурово и жестко наказывать», — заявил депутат Госдумы.

Безразличие к рекомендациям эпидемиологов КПРФ демонстрировала и ранее. «Политика Сегодня» писала про то, как коммунисты раздают пожилым людям продовольствие, наплевав на средства защиты. Некоторые представители партии в открытую отказывают носить маски и устраивают скандалы в общественных местах.

Помимо собственных акций, коммунисты активно поддерживают нарушение режима самоизоляции ради привлечения потенциальных сторонников. Так, стихийный протест сотрудников «Мосгортранса» КПРФ поддержали строчками из «Варшавянки», а эпидемиологов назвали «угнетателями рабочего класса».

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Автор: Роман Самойлов
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