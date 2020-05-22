Россия увеличит выпуск ОФЗ из-за расходов на борьбу с пандемией

Увеличение расходов на финансирование поддержки экономики и граждан в условиях пандемии COVID-19 приведет к масштабнейшему росту эмиссии ценных бумаг, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Наращивание выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) не приведет к проблемам с погашением госдолга, однако Моисеев допускает, что банки, которым будет предложено большое количество инструментов первоклассного качества с отсутствием рисков, начнут отдавать предпочтение им, а не финансированию проектов в экономике.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал дополнительную потребность бюджета в заимствованиях в текущем году в 1,5-2 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что принимать решения о наращивании их объема нужно с учетом графика погашения бумаг — не хочется влезать в долговую спираль.

Ежегодно Россия уже платит более 800 млрд рублей одних процентов, а если удвоит привлечения, придется платить около 1,5% ВВП. Кроме того, государство своими займами не должно лишать банки аппетита к кредитованию экономики.