Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Готовы ли регионы к масочному режиму

Готовы ли регионы к масочному режиму

 «Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню
Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

 Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
Готовы ли регионы к масочному режиму

Готовы ли регионы к масочному режиму

 «Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню
Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

 Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
13:48   22 Мая 2020
Экономика

Россия увеличит выпуск ОФЗ из-за расходов на борьбу с пандемией

Россия увеличит выпуск ОФЗ из-за расходов на борьбу с пандемией

Увеличение расходов на финансирование поддержки экономики и граждан в условиях пандемии COVID-19 приведет к масштабнейшему росту эмиссии ценных бумаг, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Наращивание выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) не приведет к проблемам с погашением госдолга, однако Моисеев допускает, что банки, которым будет предложено большое количество инструментов первоклассного качества с отсутствием рисков, начнут отдавать предпочтение им, а не финансированию проектов в экономике.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценивал дополнительную потребность бюджета в заимствованиях в текущем году в 1,5-2 трлн рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что принимать решения о наращивании их объема нужно с учетом графика погашения бумаг — не хочется влезать в долговую спираль.

Ежегодно Россия уже платит более 800 млрд рублей одних процентов, а если удвоит привлечения, придется платить около 1,5% ВВП. Кроме того, государство своими займами не должно лишать банки аппетита к кредитованию экономики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#госдолг #минфин рф #ценные бумаги #моисеев #офз #пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...