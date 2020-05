О дивный новый мир. Как видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

Ни одна пандемия в истории человечества не замедлила рост численности населения Земли, однако социальные последствия часто оказывались очень значительными. «Домашние» люди, работающие удаленно. Жесткая система пропусков и чипирование. Отсутствие предпринимательской свободы. Полный уход в онлайн. Какие страхи породил коронавирус, воплотятся ли антиутопичные сценарии и что будет с миром после завершения «КОРОНАции», разбиралась «Политика Сегодня».

Пожалуй, одним из самых популярных сериалов, описывающих ближайшее будущее, а иногда и ужасающее настоящее, стала антология «Черное зеркало». Показанный в одной из серий индивидуальный рейтинг «благонадежности» граждан уже тестируется в Китае. А конец приватности и тотальное наблюдение — темы, которые красной нитью проходят через сериал — все чаще обсуждаются в условиях пандемии.

Однако создатель «Черного зеркала», показавший миру пессимистичные сюжеты, настроен гораздо более жизнерадостно, чем можно было бы подумать. На замечания фанатов о том, что он предвидит будущее, Чарли Брукер в твиттере ответил:

With that in mind, I will now make an optimistic prediction in the hope it also comes true: we’ll come out the other side of the coronavirus crisis a more empathetic, altruistic, and globally conscious society.