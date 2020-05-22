О дивный новый мир. Как видят жизнь после коронавируса футурологи и антиутописты

Ни одна пандемия в истории человечества не замедлила рост численности населения Земли, однако социальные последствия часто оказывались очень значительными. «Домашние» люди, работающие удаленно. Жесткая система пропусков и чипирование. Отсутствие предпринимательской свободы. Полный уход в онлайн. Какие страхи породил коронавирус, воплотятся ли антиутопичные сценарии и что будет с миром после завершения «КОРОНАции», разбиралась «Политика Сегодня».

От автора антиутопий

Пожалуй, одним из самых популярных сериалов, описывающих ближайшее будущее, а иногда и ужасающее настоящее, стала антология «Черное зеркало». Показанный в одной из серий индивидуальный рейтинг «благонадежности» граждан уже тестируется в Китае. А конец приватности и тотальное наблюдение — темы, которые красной нитью проходят через сериал — все чаще обсуждаются в условиях пандемии.

Однако создатель «Черного зеркала», показавший миру пессимистичные сюжеты, настроен гораздо более жизнерадостно, чем можно было бы подумать. На замечания фанатов о том, что он предвидит будущее, Чарли Брукер в твиттере ответил:

«Имея это ввиду, я сейчас сделаю оптимистическое предсказание в надежде, что оно также сбудется: мы выйдем по другую сторону коронавирусного кризиса более чутким, альтруистичным и глобально сознательным обществом».

With that in mind, I will now make an optimistic prediction in the hope it also comes true: we’ll come out the other side of the coronavirus crisis a more empathetic, altruistic, and globally conscious society. — Charlie Brooker (@charltonbrooker) March 17, 2020

Кроме того, британский писатель-сатирик в интервью «Би-би-си Ньюз» сказал, что чрезмерное потребление новостей, связанных с COVID-19, можно сравнить с обжорством. И лучше получать информацию небольшими порциями. Там же создатель «Черного зеркала» поделился предчувствием, что спустя время над периодом мировой самоизоляции люди будут смеяться так же, как над паникой перед приближающейся ядерной катастрофой 80-х.

Чтобы улыбнуться в эти трудные времена могли и современники, с антиутопий сценарист временно переключился на комедийные проекты.

«Действительно сейчас есть запрос на гораздо более оптимистичные и легкомысленные, веселые, ироничные истории», — одобряет решение шоураннера кинокритик Егор Москвитин.

Предсказания из России

Чтобы получить какие-то конкретные цифры, касающиеся будущего, стоит взглянуть на прошлое. Так, российский футуролог Сергей Переслегин, проводя аналогию с распадом СССР, говорит, что следующую после коронавируса стадию развития мы получим через 20 лет. Преобразовываться мир, по словам эксперта, будет не быстро, «ведь крах Советского Союза тоже произошел далеко не сразу, не одномоментно».

«Грядет достаточно длинный период, в течение которого ситуация будет медленно меняться: то чуть получше станет, то чуть похуже… Такое займет, по моим подсчетам, около четырех лет», — прогнозирует Переслегин.

После окончания «истерии», по мнению футуролога, проигравшими окажутся все страны. Будут нарушены деловые и политические связи, из-за глобального разорения среднего класса в пользу крупного бизнеса резко возрастут социальное неравенство и социальное напряжение, а на смену вирусу придет мировой психоз. В интервью изданию «БИЗНЕС Online» Переслегин назвал грядущий период «темными веками», а новый вид человека — человеком безумным или человеком покорным.

По прогнозам футуролога, посткоронавирусный мир будет пропитан темами здравоохранения.

«Будет объявлено о высоком риске новых эпидемий, резко повысится значение санитарных врачей и медицинских администраторов, — предполагает Переслегин. — Например, для поездки за границу, скорее всего, понадобятся очень дорогие страховки, либо еще более дорогие сертификаты безопасности».

Вместо глобализации, как считает эксперт, придет локальный мир. Сформируется несколько больших регионов, каждый из которых будет существовать в рамках своих законов, финансового и фондового рынков. Эпидемия во всех этих переменах играет роль войны, на которую все беды можно списать. Ее прекращение в качестве значимого явления Переслегин прогнозирует на осень.

Приметы нового мира

COVID-19 стал катализатором тех явлений, которые присутствовали в обществе еще до начала пандемии. Например, перевел многих на «удаленку». Такой массовый «переезд» из офисов в квартиры навсегда изменит принципы работы многих компаний, уверена президент Global Workplace Analytics Кейт Листер.

«Мы уже знаем, что 80 процентов работающих хотят трудиться удаленно какое-то время. Когда они это попробуют, то это будет как выпустить джинна из бутылки. Им не захочется возвращаться к старой модели», — считает эксперт.

Около 70 процентов россиян по рекомендации своих работодателей уже перешли на домашний режим работы из-за распространения в мире коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса HeadHunter. Кроме того, происходящее заставило компании присмотреться к фрилансерам. Так что поколение миллениалов, хоть и с помощью мировой пандемии, смогло добиться признания своих принципов.

Правда, не только трудовая, но и учебная деятельность перешла в онлайн. Сейчас у школьников начинаются летние каникулы, но один из популярных запросов в поисковиках уже звучит так: «Будет ли онлайн-обучение в школах в следующем году?».

1 сентября в 2020-м принесет участникам образовательного процесса большое количество сюрпризов. Требования Роспотребнадзора таковы, что у разных классов не должно совпадать время начала перемен и уроков. Учеников в группе может быть не более 15 человек, при этом за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Такие рекомендации вселяют надежду, что образование по крайней мере будет очным.

Тем не менее на законодательном уровне заговорили о закреплении порядка дистанционного обучения в российских школах. И хоть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обозначила, что он пригодится в исключительных случаях — например, чтобы заболевший ребенок не отставал от класса — такая инициатива вызвала немало споров. В том числе остро отреагировала на предложение Валентины Матвиенко актриса и политический деятель Мария Кожевникова, выразив обеспокоенность, что законодательное утверждение дистанционного образования «разделит народ на богатых и бедных».

В любом случае, переход, кратковременный или долгосрочный, на удаленные обучение и работу приведет (и уже привел) к буму развития новых технологий. Эксперты прогнозируют расцвет цифровой экономики во всем мире.

«Ситуация с пандемией будто специально создана для того, чтобы новые технологии быстрее внедрились в нашу повседневную жизнь», — отмечает сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев.

Уже сейчас COVID-19 повлиял на рост популярности облачных технологий, инструментов автоматизации бизнеса, различных чат-ботов, телемедицины, финтеха, онлайн-образования, сервисов онлайн-конференций и онлайн-развлечений, а также виртуальных путешествий.

«Большинство этих инструментов останутся востребованными и после [пандемии — прим. ред.]», — считает Астафьев.

С инструментами для полноценной онлайн-жизни останутся и привычки, сделавшие жизнь россиян удобнее. Те, кто прежде скептически относился к покупкам в интернете и доставке еды, были вынуждены протестировать такие современные услуги во время самоизоляции. И вряд ли откажутся от них, когда откроются торговые центры и рестораны. Кстати, по мнению российского футуролога Данилы Медведева, пройденная демо-версия онлайн-жизни поспособствует, как ни странно, сближению человека с природой. В городах сможет появиться больше зеленых зон, потому что в очных местах для покупок не будет необходимости.

«Смысл не в том, чтобы человек оказался запертым дома и никуда не выходил, смысл в том, чтобы ему не нужна была городская инфраструктура в пределах доступности, либо, чтоб ему не нужно было ездить на автомобиле для удовлетворения всех потребностей, которые у него возникают», — объясняет эксперт.

Более того, привыкший к удаленным сотрудникам работодатель чаще станет выбирать работников из других городов. У россиян пропадет мотивация ехать в ближайший мегаполис, чтобы хорошо зарабатывать и жить. Тем более коронавирус показал, что театр и музей можно посетить, не покидая родных стен. По словам футуролога, такая тенденция позволит разрушить барьер между москвичами и «всеми остальными».

А если новый мир действительно окажется дивным, возможно, нас ждет жизнь в согласии с природой, когда производство и распределение материальных благ и пищи будет лежать на плечах крупных компаний и меньшей части населения. Большая же часть сможет реализовывать творческие способности, находясь с семьей в отдаленном от города живописном месте. Но, по какому именно сценарию пойдет человечество после победы над пандемией, зависит от самих людей.

В любом случае, Земля конца 2019-го года и Земля середины 2020-го — две разные Вселенные. Общество, считает футуролог Данила Медведев, столкнулось с трудностями, о которых прежде не задумывалось, а значит «повзрослело», осознав, что мир может быть совершенно другим.