Саакашвили заявил, что проблема Украины в отсутствии управления внутри страны

Ключевая проблема украинского государства заключается в том, что в стране отсутствует какое-либо управление. Такое заявление сделал новый глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, речь идет не только о внешнем управлении, но и о любом направлении, где оно должно осуществляться. Таким образом, скандальный грузинский политик прокомментировал историю с появившимися записями переговоров экс-главы Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет ТАСС.

Аудиозаписи предполагаемых переговоров Порошенко и Байдена предоставил общественности депутат Верховной рады Андрей Деркач. Из содержимого бесед становится понятно, что американский кредит в млрд долларов достался Киеву не просто так, а сопровождался некоторыми условиями, которые можно расценивать как коррупцию. Речь идет о схемах работы компании Burisma и увольнении генерального прокурора Украины.