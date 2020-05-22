Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

КПРФ продолжает упорно скрывать от журналистов раскол. На этот раз красным изгоем стал экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, о котором глава партии Геннадий Зюганов не хочет даже говорить.

Как выяснилось, Левченко не самый популярный среди коммунистического руководства член КПРФ. Формально он состоит в партии, но там его недолюбливают и как «своего» не принимают. Вот и бессменный председатель ЦК КПРФ страшно злится, когда журналисты спрашивают его о бывшем губернаторе Приангарья.

Когда корреспондент договаривается с пресс-секретарем Зюганова в надежде взять у вождя интервью, требование к журналисту выдвигается одно: не спрашивать главу КПРФ о Левченко. Иначе Геннадий Андреевич разговаривать не станет.

Вообще, партия очень старается скрывать свои внутренние конфликты от посторонних глаз, тем более — прессы. А Левченко не единственный коммунист, которого не жалует Зюганов. В немилость попал и депутат Госдумы Валерий Рашкин — второй неформальный глава КПРФ.

Столичный коммунист Рашкин всегда перетягивает политическое одеяло на себя и никакие свои решения с высшим советом партии не согласовывает. Видимо, за чрезмерную самостоятельность Зюганов невзлюбил и Левченко, вышедшего в «дамки» еще в 2015 году, когда его избрали губернатором Приангарья от КПРФ.

Накануне Левченко решил выдвинуться кандидатом еще раз, чтобы снова возглавить Иркутскую область. Как он заявил, это решение с руководством КПРФ обсуждалось. Свои шансы Сергей Георгиевич в разговоре с изданием «Октагон» оценил отнюдь не скромно.

«По крайней мере социология, которую мы ведем и раньше вели, и после отставки, говорит о том, что из всех возможных вариантов у меня самые высокие шансы», — говорит экс-губернатор.

Но в партии, кажется, с этим не согласны. Ведь репутационные издержки КПРФ за время губернаторства Левченко достигли критического максимума. У экс-главы Приангарья насчиталось слишком много неудачных кадровых решений и управленческих провалов. Так, президент Владимир Путин принял в декабре отставку Левченко, отчитав его за нерасторопность в ликвидации последствий потопа в Тулуне.

Не справился коммунист и с лесными пожарами, и с проблемой лесного браконьерства в области, а свою репутацию народного избранника подмочил незаконным убийством спящего в берлоге медведя, цинично называя казнь животного «охотой».

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на два источника в администрации президента сообщили, что Левченко не допустят на выборы. Собеседники дали понять, что Кремль занял принципиальную позицию по «красному губернатору», не желая снова отдавать регион во власть сомнительного управленца. И дело даже не в поддержке «Единой России» или врио главы региона Игоря Кобзева, который тоже намерен участвовать в губернаторских выборах. КПРФ проталкивать Левченко не решится.

«Другое дело, что есть немало желающих меня не допустить под любым предлогом, потому что боятся», — заверил Левченко «Ведомости».

О том, что бремя власти пора передать кому-то другому, а не отчаянно цепляться за губернаторское кресло, Левченко, вероятно, не задумывается.