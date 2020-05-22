Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

Осташко призвал лишить заработка в РФ западные СМИ-фейкометы

 Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве

Собянин отметил важность сохранения режима самоизоляции в Москве
Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

Антонов заявил, что выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданностью для РФ

 Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии

Политолог Самонкин считает, что Асад оперативно восстановит промышленность Сирии
Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

Простаков: Запад не видит вмешательства Турции в дела Ливии, так как ему это невыгодно

 Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17
16:28   22 Мая 2020
Россия

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

Бывший иркутский губернатор Левченко стал чужим для КПРФ

КПРФ продолжает упорно скрывать от журналистов раскол. На этот раз красным изгоем стал экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, о котором глава партии Геннадий Зюганов не хочет даже говорить.

Как выяснилось, Левченко не самый популярный среди коммунистического руководства член КПРФ. Формально он состоит в партии, но там его недолюбливают и как «своего» не принимают. Вот и бессменный председатель ЦК КПРФ страшно злится, когда журналисты спрашивают его о бывшем губернаторе Приангарья.

Когда корреспондент договаривается с пресс-секретарем Зюганова в надежде взять у вождя интервью, требование к журналисту выдвигается одно: не спрашивать главу КПРФ о Левченко. Иначе Геннадий Андреевич разговаривать не станет.

Экс-губернатора Левченко не считают «своим» в КПРФ

Вообще, партия очень старается скрывать свои внутренние конфликты от посторонних глаз, тем более — прессы. А Левченко не единственный коммунист, которого не жалует Зюганов. В немилость попал и депутат Госдумы Валерий Рашкин — второй неформальный глава КПРФ.

Столичный коммунист Рашкин всегда перетягивает политическое одеяло на себя и никакие свои решения с высшим советом партии не согласовывает. Видимо, за чрезмерную самостоятельность Зюганов невзлюбил и Левченко, вышедшего в «дамки» еще в 2015 году, когда его избрали губернатором Приангарья от КПРФ.

Накануне Левченко решил выдвинуться кандидатом еще раз, чтобы снова возглавить Иркутскую область. Как он заявил, это решение с руководством КПРФ обсуждалось. Свои шансы Сергей Георгиевич в разговоре с изданием «Октагон» оценил отнюдь не скромно.

«По крайней мере социология, которую мы ведем и раньше вели, и после отставки, говорит о том, что из всех возможных вариантов у меня самые высокие шансы», — говорит экс-губернатор.

Но в партии, кажется, с этим не согласны. Ведь репутационные издержки КПРФ за время губернаторства Левченко достигли критического максимума. У экс-главы Приангарья насчиталось слишком много неудачных кадровых решений и управленческих провалов. Так, президент Владимир Путин принял в декабре отставку Левченко, отчитав его за нерасторопность в ликвидации последствий потопа в Тулуне.

Экс-губернатора Левченко не считают «своим» в КПРФ

Не справился коммунист и с лесными пожарами, и с проблемой лесного браконьерства в области, а свою репутацию народного избранника подмочил незаконным убийством спящего в берлоге медведя, цинично называя казнь животного «охотой».

Сегодня «Ведомости» со ссылкой на два источника в администрации президента сообщили, что Левченко не допустят на выборы. Собеседники дали понять, что Кремль занял принципиальную позицию по «красному губернатору», не желая снова отдавать регион во власть сомнительного управленца. И дело даже не в поддержке «Единой России» или врио главы региона Игоря Кобзева, который тоже намерен участвовать в губернаторских выборах. КПРФ проталкивать Левченко не решится.

«Другое дело, что есть немало желающих меня не допустить под любым предлогом, потому что боятся», — заверил Левченко «Ведомости».

О том, что бремя власти пора передать кому-то другому, а не отчаянно цепляться за губернаторское кресло, Левченко, вероятно, не задумывается.

Экс-губернатора Левченко не считают «своим» в КПРФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #кпрф #выборы #политика #иркутск #левченко #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...