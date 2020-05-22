Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Украинская армия ждет «отмашки» из-за океана, чтобы начать в Донбассе полномасштабное наступление, в ходе которого планирует отрезать Луганскую и Донецкую народные республики от России.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

По его словам, командованием ВСУ уже утвержден план по «расчленению» ДНР и ЛНР и их «отсечению» от российской границы, но решение о начале наступления принимают не украинские генералы и даже не «верховный главнокомандующий» Зеленский, а заокеанские кураторы Киева.

«Еще нет отмашки, чтобы они пошли в наступление. Но сейчас приедет новый посол на Украину, Кейт Дейтон. Если никто не знает, это отставной генерал, который несколько лет командовал Европейским центром исследования безопасности Маршалла, руководящим различными информационными центрами», — заявил Леонков, выступая в телепередаче «Время покажет» на «Первом» канале.

По его словам, градус войны повысился, и вопрос, пойдут ли ВСУ в наступление в Донбассе, решают не в Киеве.

Также военный эксперт рассказал об обстрелах, которым украинские силовики подвергают территории ЛНР и ДНР. Если в начале военного конфликта ВСУ еще могли оправдывать случаи попадания по гражданским целям своей неопытностью, то сейчас, в 2020 году им хватает и все их попадания – не случайные, а очень даже точные. По мнению Леонкова, ВСУ обстреливает территории республик с конкретной целью – разрушить инфраструктуру и отомстить за получение местными жителями российских паспортов.