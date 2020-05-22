Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Готовы ли регионы к масочному режиму

Готовы ли регионы к масочному режиму

 «Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню
Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

 Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
Готовы ли регионы к масочному режиму

Готовы ли регионы к масочному режиму

 «Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню

«Новая газета» испугалась прокуратуры после фейков Милашиной про Чечню
Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

Банк России назначил Кирилла Тремасова руководителем департамента монетарной политики

 Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс
Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

Баранец прокомментировал публикацию Times о крушении MH17

 Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны

Выход США из Договора по открытому небу предвещает бурю инфовойны
14:04   22 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Украинская армия ждет «отмашки» из-за океана, чтобы начать в Донбассе полномасштабное наступление, в ходе которого планирует отрезать Луганскую и Донецкую народные республики от России.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, заявил военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

По его словам, командованием ВСУ уже утвержден план по «расчленению» ДНР и ЛНР и их «отсечению» от российской границы, но решение о начале наступления принимают не украинские генералы и даже не «верховный главнокомандующий» Зеленский, а заокеанские кураторы Киева.

«Еще нет отмашки, чтобы они пошли в наступление. Но сейчас приедет новый посол на Украину, Кейт Дейтон. Если никто не знает, это отставной генерал, который несколько лет командовал Европейским центром исследования безопасности Маршалла, руководящим различными информационными центрами», — заявил Леонков, выступая в телепередаче «Время покажет» на «Первом» канале.

По его словам, градус войны повысился, и вопрос, пойдут ли ВСУ в наступление в Донбассе, решают не в Киеве.

Леонков объяснил, когда ВСУ могут атаковать Донбасс

Также военный эксперт рассказал об обстрелах, которым украинские силовики подвергают территории ЛНР и ДНР. Если в начале военного конфликта ВСУ еще могли оправдывать случаи попадания по гражданским целям своей неопытностью, то сейчас, в 2020 году им хватает и все их попадания – не случайные, а очень даже точные. По мнению Леонкова, ВСУ обстреливает территории республик с конкретной целью – разрушить инфраструктуру и отомстить за получение местными жителями российских паспортов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #киев #наступление #днр #лнр #политика #обстрелы #весь мир #леонков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...